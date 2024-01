De Laurentiis | «A me spiace per Rocchi perché lo scarso livello degli arbitri è palese»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato ai microfoni di MediasetSport, dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter «Noi siamo in pieno mercato, abbiamo già fatto tre acquisti di cui uno ha giocato oggi, e continueremo a farne. Io questa sera faccio i complimenti all’Inter che ha vinto, però oggi c’era un Napoli ancora in fieri. Però devo dire che ho visto un Napoli in crescita,nonostante le assenze e l’essere rimasti in 10, ha dato filo da torcere all’Inter che è risultata abbastanza imprecisa. Poi quando il pallone va in rete non c’è da discutere» Sulla crescita economica dell’Arabia «Ho scoperto una cosa meravigliosa con questa Supercoppa, che io ho contrastatosecondo me i tifosi meritano di poter privilegiare il campionato Nazionale e quando si gioca troppo non è facile. Credo infatti che ...