David Gail | morto l’attore di Beverly Hills 90210

(Di lunedì 22 gennaio 2024), 58 anni, attore statunitense noto soprattutto per il ruolo del fidanzato di Brenda, Shannen Doherty in, è: a comunicarlo, attraverso il proprio profilo Instagram, è stata la sorella, Katie Colmenares, con un toccante messaggio; non sono al momento noti altri dettagli sulla tragedia. Ulteriori informazioni verranno fornite dalla famiglia delin un secondo momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katie Colmenares (@colmenareskatie) Colmenares ha ricordato il fratello con queste toccanti parole: “Sei stato accanto a me ogni giorno della mia vita. Sei stato il mio miglior amico, il mio socio, contro tutti e contro tutto. Ti terrò stretto nel mio cuore, mio ...

