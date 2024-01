Dargen D’Amico a Sanremo 2024 con Onda Alta | chi è | età | perché porta sempre gli occhiali | Instagram e vita privata del cantante

Non è più quello di Mi Fist, sebbene in Mi Fist apparisse soltanto in un featuring. E quelli di Mi Fist non lo siamo più nemmeno noi, d’altra parte. ... (nonsolo.tv)

'Per me gli occhiali sono un accessorio quotidiano, come le calze, ma sottovalutavo quanto possano attirare l'attenzione in chi non se li aspetta':, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024 , ha rivelato perché non toglie mai gli occhiali. 'Io li porto per tante ragioni - ha spiegato l'artista nonché ex giudice di XFactor a ...Carlo Moretti per repubblica.it - EstrattiHa scritto il pezzo per Sanremo pensando che i primi a emigrare siamo stati noi. Gli risuonavano nelle orecchie i discorsi dei genitori emigrati a Milano dall'isola di Filicudi, ma ...