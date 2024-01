Daredevil | una serie canonica per la Marvel | una scelta funzionale e centrata?

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Finalmente iStudios hanno confermato che ladi Drew Goddard fa parte delll'MCU: semplice convenienza o è un segnale di cambiamento?, quel supereroeche ha lasciato un profondo solco nella memoria degli appassionati: lo show Netflix ideato da Drew Goddard (7 sconosciuti a El Royale, Quella casa nel bosco), infatti, è probabilmente il picco qualitativamente più alto raggiunto da La Casa delle Idee, e poco importa che, all'epoca, si trattava di un titolo targatoTelevision. Nonostante, fino a qualche giorno fa, l'opera sembrava far parte di un universo separato, i fan hanno continuato ad avere bene in mente l'ottima caratterizzazione del personaggio (interpretato da Charlie Cox) così come della sua nemesi Kingpin (Vincent D'Onofrio), ...

Le riprese di: Born Again sono finalmente ricominciate , dopo i lunghi scioperi di Hollywood e il reboot produttivo interno ordinato da Kevin Feige , e innuova intervista promozionale l'amato attore ...... come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare ildi Ben Affleck .voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia ...Ecco che cosa ha detto il mitico interprete di Kingpin Vincent D'Onofrio a proposito del suo ritorno in Daredevil: Born Again.Le riprese di Daredevil: Born Again ripartono domani dopo lo sciopero. Scopri le novità sulla serie Marvel Studios.