(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Infertile io?”. Mi è capitato parecchie volte di assistere a reazioni di incredulità e sgomento da parte di una delle mie pazienti davanti alla consapevolezza di avere problemi di. Per una donna che desidera avere uno non riuscire a procreare è una delle esperienze più dolorose che possa provare soprattutto perché passiamo tanti anni a cercare di non averein una fase della nostra vita in cui non ci sentiamo pronte per averli e quando finalmente abbiamo la disponibilità economica e la stabilità affettiva magari scopriamo che ciò che fino ad allora non avevamo voluto e avevamo contrastato non è semplice da ottenere. Una doccia fredda”. Un paradosso, uno scherzo beffardo del destino quello di cui parla, medico chirurgo in ginecologia, ostetricia e medicina della ...