Dall’arte moderna all’antiquariato | in Fiera più di 13mila appassionati

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Bergamo. Dopo aver affiancato lo scorso fine settimana la 19esima edizione di Bergamo Arte(Baf), mostra mercato dedicata all’artee contemporanea, alladi Bergamo nel tardo pomeriggio di domenica 21 gennaio si sono spenti i riflettori anche sulla settima edizione di Italian Fine Art (Ifa), mostra mercato dedicata all’alto antiquariato e arte antica, nata nel solco della storica BergamoAntiquaria. Grazie ai due appuntamenti di Promoberg, il centro espositivo di via Lunga si è confermato un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’arte e della cultura, richiamando nella Città dei Mille bencollezionisti ed’arte, giunti in particolare da tutto il nord Italia e dalla vicina Svizzera per ammirare le migliaia di opere messe in mostra (su ...