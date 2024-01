Dalla Supercoppa saudita un calcio ai diritti umani | ecco tutti quelli che perdono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Stasera sapremo chi avrà vinto laitaliana in Arabia. Sappiamo già, invece, chi ha perso: i. Ha perso Salma al-Shehab, madre di due figli, dottoranda dell’Università di Leeds, attivista per idelle donne, che ha appena terminato il terzo anno in carcere. Ne dovrà passare altri 24 dietro le sbarre. Il motivo? Ha osato scrivere dei tweet sgraditi al governo. Ha perso un insegnante in pensione, Muhammad al-Ghamdi, condannato a morte per “uso dei profili social per seguire e promuovere utenti che cercano di destabilizzare l’ordine pubblico” e “simpatia per persone in carcere per accuse di terrorismo”: aveva scritto, su un profilo X che contava sì e no 10 follower, cinque post che criticavano la corruzione e le violazioni dei...