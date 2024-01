Dal caso Ferragni al suicidio Pedretti | “Sul web prevale l’aggressività | ma non è l’unico responsabile”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nelle ultime settimane ilChiaraha fatto parecchio discutere. La nota influencer e imprenditrice è finita nell’occhio del ciclone dopo che l’Antitrust ha sanzionato le società Fenice e Tbs Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi a lei, per le somme di 400mila e 675mila euro, oltre che Balocco per 420mila euro. L’Autorità ha contestato alle tre società di aver messo in atto “una pratica commerciale non corretta nel pubblicizzare il Pandoro Pink Christmas, griffato Chiara”. Successivamente sono piombati sotto la lente altri lavori che l’hanno vista protagonista e si è innescato un intenso dibattito: dentro e fuori dai social le sono stati rivolti parecchi attacchi e critiche. Solo pochi giorni fa, invece, è arrivata la notizia della morte di Giovanna, la ristoratrice di ...

Legge Mancino La vicenda, si può dire, venne riaperta dalla legge Mancino del 1993,nome dell'... 645,ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del, sia idonea ad integrare il concreto ......e non passa giorno senza che ricordi ai suoi studenti che tutto accade per un motivo e mai per. Uscitinegozio, hanno iniziato a grattare il tagliando e per poco non è preso loro un colpo. Lì ...Dal novembre 1984, data in cui sono arrivata ... "Credo di avere vissuto più tra le mura di questo Tribunale che in casa mia – conclude – e devo ringraziare la mia famiglia, quella legittima, che ha ...Poi, dal punto di vista sanzionatorio si affacciano ... Cartabia altro non è che un compromesso politico subordinato alla perdita dei fondi europei in caso di mancata attuazione che contiene tanto di ...