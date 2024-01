Da The Holdovers a Breakfast Club | quando la scuola al cinema non è poi così male

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lezioni di vita anel nuovo film di Alexander Payne, The, erede di una lunga tradizione di pellicole d'ambientazione scolastica tra cui classici quali L'attimo fuggente o the. Unaprivata per figli di famiglie benestanti (boarding school, formula più elegante per definire il nostro collegio), un manipolo di studenti brillanti, ma ribelli, un insegnante eccentrico e solitario dedito anima e corpo ai suoi allievi. Cosa vi ricorda? Con The- Lezioni di vita, Alexander Payne attinge al sottogenere del coming of age scolastico realizzando un'opera appagante sotto ogni punto di vista. Un ritratto umanista dominato da un grandissimo Paul Giamatti (ma altrettanto indimenticabili sono l'Angus Tully fragile e sfrontato di Dominic Sessa e la cuoca ...