Cybersecurity | oltre 5mila iscritti alle Olimpiadi italiane

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Al via due nuove edizioni di OliCyber.IT e CyberTrials, i programmi gratuiti di formazione e gioco aperti a studenti e studentesse delle scuole superiori

Sono 4 mila 400 i partecipanti alle prossime Olimpiadi italiane di sicurezza informatica, OliCyber.IT, programma gratuito di competizioni e formazione e organizzato dal Cybersecurity National Lab CINI ...