Cyberbullismo | firmato protocollo contro revenge porn

Leggi su zon

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un’iniziativa importantissima, che potrebbe porre fine ad uno dei veri mali che possono coinvolgere i giovani al giorno d’oggi, soprattutto per il. Senza dubbi, si tratta di una grande manovra per contrastare un grande problema sottovalutato. A Matera, infatti, il Garante della Privacy e Corecom (Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Comitati regionali per le comunicazioni e delle province autonome) hanno stipulato und’intesa per rafforzare la protezione dei dati dei minori e realizzare forme di prevenzione e contrasto di fenomeni ad alto rischio come. La novità riguarda soprattutto la cooperazione tra il Garante della Privacy e il Corecom. Questi ultimi due organi, infatti, collaboreranno insieme per la prima volta per dare una grande ...