Cupra Terramar | ultimi test in Svezia

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 gennaio 2024)invernali per la nuova. Questiper il secondo SUV del marchio spagnolo si stanno svolgendo attualmente nel nord della. Lancio sul mercato previsto nel 2025 Il marchio spagnolo separato dalla SEAT venne sorpreso a metà dello scorso autunno con la nuova versione del suo secondo SUV e, subito dopo, con un prototipo del fratello maggiore del Formentor. Da allora, le unità di prova scomparvero, comparendo adesso nel nord Europa con la nuova. Dalle foto trapelate nel Web, si vede il SUV equipaggiato con pneumatici speciali e un paio di fari extra proprio davanti alla griglia del radiatore. I fari triangolari della casa spagnola si vedono in modo più netto, così come la forma della calandra sotto la targa a trapezio rovesciato con estremità più ...