Cultura | Segre | i giovani scelgano i libri e non telefonino idiota

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Milano, 22 gen. (askanews) – “In 30 anni ho sempre consigliato ai miei nipoti ideali, quei ragazzi meravigliosi delle scuole, di staccarsi dall’amore per quelche li porta a mondi sconosciuti, che non sono per loro ma contro di loro, di fare la scelta”. Lo ha detto la senatrice a vita Lilianadurante la presentazione a Palazzo Marino delle iniziative del Comune di Milano per il Giorno della memoria. “La scelta è di ogni minuto, è quella di quale libro scegliere, di leggere assolutamente visto che laè cosi importante, di come rivolgersi ai propri genitori. Oggi qualcuno li chiama per nome, togliendo loro quel ruolo biblico che hanno” ha aggiunto. “Temo sempre di essere quella nonna noiosa che sono, ma vorrei, nel pessimismo che mi pervade, coltivare almeno” una speranza, cioè “che ...