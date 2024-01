Crollo del lastrico di un appartamento | lesioni al volto per una donna

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti poco fa in via Don Minzoni 46 per ildelsolare di unal primo piano. In casa unadel 43 con il figlio classe 80. Laha subito qualche lesione ala causa della caduta di calcinacci ed è stata portata all’ospedale Maresca, non in pericolo di vita. Carabinieri, vigili del fuoco e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cercola hanno messo in sicurezza l’area e sgomberato anche l’adiacenteoccupato da altro nucleo familiare. Sulle cause sono in corso accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.