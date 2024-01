Crolla una palazzina | donna soccorsa sotto le macerie

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una fortissima esplosione ha provocato il crollo parziale di unadi tre piani. È successo questa mattina a Rovereto sul Secchia, vicino Modena. Secondo le prime informazioni giunte dal luogo dell'incidente, unaè statadai vigili del fuoco dopo essere rimasta sepoltale. Cinque le squadre dei pompieri accorse sul posto. Intanto è stato deciso di evacuare i residenti delle abitazioni vicine. Inoltre, i vigili del fuoco del team Usar e del nucleo cinofili sono al momento al lavoro per escludere la presenza di altre persone coinvolte nel crollo.Leggi anche: Terribile incendio in azienda: traffico in tilt sull'autostrada A4