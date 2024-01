Crolla il palo del tram | paura al Flaminio | Poteva scapparci il morto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nel quartieredi Roma, questa mattina poco dopo le 6 a Piazza Carracci, angolo via Rabirio, si è sfiorata una tragedia quando undell'Atac, che supporta i cavi della lineaviaria 2, che collega piazzalea Piazza Mancini, è caduto su un'auto parcheggiata su via Flaminia. Fortunatamente, al momento dell'incidente, non c'era nessuno nelle vicinanze. Lì vicino c'è una scuola eno passare dei bambini. La circolazione del2 è stata momentaneamente interrotta e successivamente ripresa verso le 10:45 come comunicato dalla stessa Atac. Residenti e commercianti reclamano una “manutenzione inesistente” evidenziando che “essere una tragedia” se ilfosse caduto in pieno giorno. Anche Daniele Giannini, dirigente ...