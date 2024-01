Crisi nell’Indo Mediterraneo Pronte nuove operazioni nel Mar Rosso

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Al momento della stesura di questo articolo, sono quasi 48 ore che non vengono registrati incidenti lungo le rotte marittime indo-mediterranee. Non era mai successo da quando a metà novembre gli Houthi hanno lanciato la loro azione destabilizzante. Le attività di dissuasione anglo-americane potrebbero aver funzionato, indebolendo le capacità tattiche degli yemeniti. I quali allo stesso tempo potrebbero aver cambiato modus operandi: spostare gli attacchi altrove (hanno capacità di azione anche a lunga gittata), riposizionare lanciatori e radar, oppure ridurre l’intensità per essere più accorti e non finire nei target. Comunque sia, l’azione contro gli yemeniti ha momentaneamente avuto un effetto positivo – pur certamente non risolutivo totale. In questi giorni, uno squadrone di 120 uomini, tra frogman e personale logistico, dello Special Boat Service, le forze speciali della marina ...