Criscitiello | “Udine non è razzista e ho 13 anni di buoni motivi per sostenere questo”

Emanuele Calaiò, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport: "Mourinho non è De Zerbi e non è Thiago Motta, non mi sembra un allenatore che si è evoluto troppo.Josè Mourinho vuole fortemente allenare il Napoli, è convinto che quella azzurra possa essere la piazza giusta per lui. Josè Mourinho sogna di allenare il Napoli. Il Times ieri ha scritto una serie di ...