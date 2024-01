Costantino Vitagliano parla della sua malattia | “Non c’è cura | mi hanno spento l’interruttore”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)sua: “Non c’è” Ospite di Verissimo,hatosuache lo ha costretto a un ricovero ospedaliero durato più di venti giorni. “Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Si èe mi sono trovato in un’altra vita” ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne sottolineando che tutto è iniziato con un dolore allo sterno. “Quando ero in ospedale i mediciscoperto una macchia sulla aorta ombelicale – ricorda tra le lacrime – Sono andati tutti in ansia senza farmi capire, ma midetto dal principio che da quel momento in poi ...

L'aorta ombelicale, la macchia e la malattia: così è cambiata la vita di

''Mi hanno spento l'interruttore a 49 anni'': ricovero in oncologia, 12 kg persi, lo stent, Costantino Vitagliano rivela cosa gli sta succedendo ...Costantino si è recato in ospedale per un dolore sospetto allo sterno sul quale i medici hanno voluto immediatamente fare alcuni accertamenti. La diagnosi definitiva è giunta poi venticinque giorni ...