Costantino Vitagliano | il tronista di Uomini E Donne per antonomasia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Probabilmente se dovessimo associare un volto a, questo sarebbe quello diper, personaggio televisivo e opinionista, dal 2003 il suo nome è ricorrente per diversi motivi, compresa la sua partecipazione alla web serie The Lady di Lory Del Santo. Chi èNato a Milano nel 1974 da genitori campani,cresce nel quartiere Calvairate dove lavora prima come elettricista e barista, poi si affaccia al mondo dello spettacolo come ragazzo immagine e spogliarellista. Nei primi anni 2000 approda in televisione come “valletto” per alcune emittenti locali come Antennatre, ma presto fa il suo ingresso sui canali nazionali ...

L'ex tronista in tv confessa per la prima volta il suo calvario con le lacrime agli occhi "Volevo strapparmi tutto e andare via dall'ospedale" , sottolineacon le lacrime agli occhi rivela per la prima volta cosa gli sta succedendo . Confessa il suo calvario. " Mi hanno spento l'interruttore a 49 anni ", dice. Parla del ricovero in ...è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di un tema molto delicato: la malattia che lo ha colpito. Ha raccontato: ' È stato un periodaccio, mi è cambiata la vita ...Dopo un mese di ricovero in ospedale, Costantino Vitagliano ha scelto il salotto di «Verissimo» per parlare della sua delicata condizione di salute, ovvero della malattia autoimmune che mette a ...''Mi hanno spento l'interruttore a 49 anni'': ricovero in oncologia, 12 kg persi, lo stent, Costantino Vitagliano rivela cosa gli sta succedendo ...