Costantino Vitagliano | “Ho una malattia autoimmune | non so come andrà a finire”

L'ex tronista in tv confessa per la prima volta il suo calvario con le lacrime agli occhi "Volevo strapparmi tutto e andare via dall'ospedale" , sottolineacon le lacrime agli occhi rivela per la prima volta cosa gli sta succedendo . Confessa il suo calvario. " Mi hanno spento l'interruttore a 49 anni ", dice. Parla del ricovero in ...è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di un tema molto delicato: la malattia che lo ha colpito. Ha raccontato: ' È stato un periodaccio, mi è cambiata la vita ...Dopo un mese di ricovero in ospedale, Costantino Vitagliano ha scelto il salotto di «Verissimo» per parlare della sua delicata condizione di salute, ovvero della malattia autoimmune che mette a ...''Mi hanno spento l'interruttore a 49 anni'': ricovero in oncologia, 12 kg persi, lo stent, Costantino Vitagliano rivela cosa gli sta succedendo ...