Cosmi | «Napoli-Inter intrigante! Vinceranno i calciatori | non i mister!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Serse, da allenatore di calcio, si sofferma sul ruolo di Simone Inzaghi e Walter Mazzarri a pochissimo dalla finaledi Supercoppa Italiana. IN PANCHINA – Serseespone un’essante visione sull’attesa finale di Supercoppa Italiana. In collegamento da Riyad per, l’allenatore a Radio TV Serie A, dichiara «Simone Inzaghi ha disputato e vinto più finali però anche Walter Mazzarri nello storico delè stato protagonista. Sicuramente quindi non sarà l’emozione a fare da padrona perché sono due tecnici ormai esperti. Sono convinto che non sono gli allenatori a vincere oggi. Oggi la vincono i rispettivi, gli allenatori sono stati importanti in questi giorni per la preparazione della gara ...