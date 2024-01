Così l’Intelligenza Artificiale può migliorare la didattica Parla Greco | capo della task force del governo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il nome di Gianluigicircola da diversi anni perché legato agli studi più autorevoli in materia di Intelligenza. Presidente dell’Associazione Italiana per l’IA,voluta daldi Giorgia Meloni proprio su queste tematiche, il professorsi avvicina alla materia molto prima che essa divenissepresente anche nel dibattito pubblico. Solo qualche giorno fa al World economic forum di Davos, Sam Altman, ceo di Open Ai, non ha nascosto i rischi che una tecnologiapotente può avere se usata male. Ma riavvolgiamo il nastro e proviamo a fare ordine. “Il primo are di intelligenzaè stato Alan Turing – dice il professore ...