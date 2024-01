Così la variabile Libano influenza il conflitto in Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La pace regionale è la bussola che conduce il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani anche a Beirut. Lo spettro di un nuovocon Israele c’è, come c’è questa guerra “entro i limiti accettabili” che sta distruggendo l’agricoltura e molti villaggi, alcuni dei quali cristiani dai quali sono fuggiti tutti, nel sud del. Il punto di discussione sarà certamente l’applicazione della risoluzione dell’Onu che pose termine alla guerra del 2006 tra Hezbollah e Israele e che imporrebbe a Hezbollah di ritirare i suoi miliziani a 30 kilometri dal confine, a nord del fiume Litani e alle parti di definire (come hanno quasi fatto) le persistenti dispute sui confini terrestri. Per riuscirci sta lavorando l’inviato della Casa Bianca, Amos Hochstein. L’Italia può fare di piu, forse, aiutando il consorzio a cui partecipa Eni a chiarire con ...