Cos' è il melanoma? Sintomi | prevenzione e successi dell' immunoterapia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Il, tra i più noti tumoria pelle, "è sempre stato considerato una malattia molto aggressiva. Fino al 2010 aveva una sopravvivenza media di 6-9 mesi. Solo il 25% arrivava a un anno, a 2 anni praticamente nessuno. Ma oggi, grazie alle cure, siamo in grado di guarire il 50%e persone con la malattia metastatica. E nelle persone che lo scoprono in tempo e si sottopongono a chirurgia la sopravvivenza è del 70% dopo 7 anni e mezzo. Possiamo dire che l'evoluzionee cure ne ha completamente cambiato la storia naturale", spiega all'Adnkronos Salute Paolo Ascierto, direttore'Unità di oncologiaoncologica e terapie innovative all'Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale di Napoli, ricordando ...

