Cos’è il melanoma? Sintomi | prevenzione e successi dell’immunoterapia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) – Il, tra i più noti tumori della pelle, “è sempre stato considerato una malattia molto aggressiva. Fino al 2010 aveva una sopravvivenza media di 6-9 mesi. Solo il 25% arrivava a un anno, a 2 anni praticamente nessuno. Ma oggi, grazie alle cure, siamo in grado di guarire il 50% delle persone con la malattia metastatica. E nelle persone che lo scoprono in tempo e si sottopongono a chirurgia la sopravvivenza è del 70% dopo 7 anni e mezzo. Possiamo dire che l’evoluzione delle cure ne ha completamente cambiato la storia naturale”, spiega all’Adnkronos Salute Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di oncologia, immunoterapia oncologica e terapie innovative all’Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale di Napoli, ricordando i numeri di questo tumore cutaneo recentemente, 64 anni. Il ...

ilIl, malattia in deciso aumento negli ultimi anni,più frequente nelle persone di pelle chiara . "Ha origine nei melanociti - ricorda lo specialista - le cellule della ...Se avessi avuto un, non sarei qui a parlarne...' La giornalista ha quindi spiegato che in quella circostanza che l'operazionestata molto invasiva, tanto che ha un taglio che va dall'...