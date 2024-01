Cosa penso di Giorgia Meloni | clamoroso | la Annunziata gela Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Luciatorna in tv e lo fa nello studio di Che tempo che fa da Fabio. L'ex conduttrice di In Mezz'Ora e ora ai mcrofoni di Radio 24, parla del governoe del centrodestra in vista anche delle elezioni Europee del 2024. Di fattoprova a mettere l'contro lama la giornalista lo spegne subito: "è una donna in gambissima, ha un grande senso della tattica. Non credo possano arrivare problemi e le elezioni anticipate non sono all'ordine del giorno". Lapoi aggiunge: "Governerà fino a fine legislatura per due motivi, il primo è che andiamo verso un periodo elettorale intenso e non c'è spazio per ulteriori elezioni ma anche perché con le guerre in corso che interessano ...