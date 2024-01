Cosa fare se un numero internazionale sconosciuto ci chiama su WhatsApp?

(Di lunedì 22 gennaio 2024)e lata dastraniero –, il noto servizio di messaggistica istantanea, è diffuso capillarmente: i cybercriminali e i truffatori d’ogni sorta, dunque, ne hanno immediatamente individuato il potenziale e studiato sempre nuove truffe. Oramai lo abbiamo tutti e lo usiamo per comunicare, scambiarci foto e anche per lavorare. Ecco, però, adovete stare attenti se ricevetete da numeri internazionali sconosciuti, il rischio può interessare la vostra privacy e la stessa sicurezza dell’utente. Ecco come proteggere i nostri dati ed evitare di cadere nelle trappole dei truffatori e ridurre al minimo i rischi.>>> Brevettata la batteria atomica cinese: “Dura 50 anni!” Come è possibile?...

Non sapete dove andare con i bambini a Carnevale 2024? Non temete, ci pensiamo noi! tante idee divertenti per grandi e piccini. Leggi tutto Dove ... (donnemagazine)

dopo la ricezione del messaggio Chi ha ricevuto regolarmente il messaggio inviato dal servizio It Alert non devenulla: trattandosi di una simulazione non ci sono pericoli reali. ...... è possibile che il chip utilizzerà una CPU a 10 core come l'Exynos 2400 , ma ala differenza ...vi aspettate da SamsungAccusa e al tempo stesso si difende da questa società, che ha fatto diventare tabù parole come serenità e spensieratezza, tuonando contro la vita vissuta in punta di piedi, contro i modi di fare ...Il mio cervello pretenderebbe che io ricominciassi da dove ho terminato. Ma questa cosa non è possibile perché sono fuori allenamento e mi farei solo del male”. La cosa più importante è iniziare a ...