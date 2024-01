Cosa dicono le policies di Instagram sui contenuti per adulti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) C’è stato un tempo, su, in cui era impossibile persino mostrare un capezzolo. E ricordiamo – forse lo ricorderete anche voi – le battaglie infinite delle star (Madonna in testa) per le foto artistiche con seni nudi. Da un lato, c’erano le rigide regole di una piattaforma che si stava dando dei confini e che cercava di essere il più possibile accessibile ai minori, dall’altro c’erano le esigenze dell’arte, che di certo non si possono fermare di fronte a un maglione a collo alto. Tuttavia, la censura del capezzolo era funzionale alla moderazione sul nudo in generale: insomma, si era particolarmente severi per non farsi sfuggire nulla. Per questo ledisul nudo continuano a essere uno dei punti su cui gli algoritmi delle piattaforme insistono di più: user experience e stop alla diffusione dei ...