Cosa ci fanno Twist and Shout e Una pazza giornata di vacanza in un thriller come True Detective 4

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La prima grande sorpresa di: Night Country? Il posizionamento imprevedibile e inquietante del branoand(nella versione del film Unadi) La quarta stagione della super serie crime HBO si è fatta attendere per ben cinque anni ed è tornata con grandi cambiamenti. Oggi compareregista e cosceneggiatrice Issa López (Tigers Are Not Afraid), assieme al creatore della serie Nic Pizzolatto. E a indagare sulla misteriosa scomparsa di otto scienziati, invece di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ci sono duedonna, Jodie Foster e Kali Reis. La musica, che ci ha accompagnato sin dalla prima stagione, delineando, episodio dopo episodio, le atmosfere della serie antologica, è ...