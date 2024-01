Corso di alta formazione sulla violenza domestica | nuovo incontro | Policastro | “Denunce altalenanti”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTerzoorganizzato dalla Procura della Repubblica di Benevento e gli enti impegnati nel “Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e didi genere” per il progetto “Luana. Undi, di genere e contro le vittime vulnerabili”. Il Seminario è stato finalizzato al precoce riconoscimento dellaintra-familiare e di genere e a fornire competenze condivise sul fenomeno nella sua complessità sociale, culturale, psicologica e giuridica. L’si è svolto presso l’Ospedale San Pio ed ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e del contrasto allae ...

Locatelli è sceso in campo stasera in Lecce-Juventus, lo 0-3 che porta i bianconeri in testa alla Serie A complice il rinvio di Inter-Atalanta. ... (inter-news)

Un diplomatico in tempi burrascosi 1757 - 1824 , inpresso la Sala Conferenze dei Musei ...mostra di documenti allestita all'ingresso della Sala conferenze illustrano il nesso tra la storia ""...Con 290.000 euro, frutto del finanziamento del GalUmbria con il PSR 2014 - 2020 per 185.000 ... per il quale è stata espletata la gara e sono inle procedure di verifica propedeutiche all'...Mentre erano in corso dei lavori della ditta che si occupa dei sistemi antincendio, gli impianti della Biblioteca alta del Maec sono entrati in azione. Dalle finestre dell’edificio ha iniziato a ...Dopo mesi di organizzazione è pronto a partire, il 19 gennaio, il Corso di Alta Formazione in Gestione Aziendale intitolato a Roberto Grandis, nato dall’idea dell’omonimo comitato, composto da amici, ...