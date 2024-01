Correa torna solo in parte | Marsiglia eliminato al 18° rigore!

(Di lunedì 22 gennaio 2024)a disposizione del, dopo due mesi fuori per l’ennesimo infortunio, ma non entra. In Coupe de France l’OM èai rigori: dopo l’1-1 al 90? finisce con un complessivo 10-9. RITORNO RIMANDATO – Joaquinnon gioca dal 30 novembre, complice un infortunio contro l’Ajax in Europa League. Oggi, per la prima volta nel 2024, èto fra i convocati delper la partita di Coupe de France sul campo del Rennes. Il vantaggio marsigliese è opera di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Jordan Veretout. Ma al gol dell’ex Roma al 29? risponde Martin Terrier al 53?. Si va ai rigori (senza tempi supplementari), dove ne vengono segnati sedici di fila. Poi sbaglia Samuel Gigot e trasforma Aboubakar Nagida per il gol che manda ...

... Melli - Rivero schiacciatrici, Rucli -centrali, libero Valoppi. Primo set e Roma si mostra ... Nel secondo set cambia la musica, il muro - difesa delle Panteread essere un fattore e Roma, ...Anche Rivero efanno il loro dovere e l'8 - 5 giallorosso non può che esaltare un PalaTiziano infuocato. Il parzialeequilibrato, nonostante l'Aeroitalia SMI riesca sempre a mantenere un ...22' - McKennie torna in campo, per fortuna niente di grave per lui. 21' - Scontro di gioco tra McKennie e Gonzalez con lo juventino che resta a terra, Doveri attende che si rialzi per ammonirlo.15:36 - IN DIFESA TORNA GATTI - Questa sera, nella difesa della Juventus ci sarà il ritorno di Federico Gatti che aveva saltato il match contro il Sassuolo per squalifica. Il numero 4 juventino ...