Cori razzisti a Maignan | pugno duro dell’Udinese | la decisione contro i responsabili

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Chiuso il weekend di Serie A. Ci sarebbe tanto da dire, calcisticamente parlando, ma l’argomento principale continua a essere legato airivolti a Mikein Udinese-Milan. Un episodio riprovevole che ha fatto il giro del mondo collezionando sdegno e condanne. E, a proposito di condanne, l’Udinese è pronta a usare il: l’Udinese usa ilIl direttore generale, Franco Collavino, spiega la posizione: “siamo convinti ad andare alla ricerca dei, non possono che essere due o tre persone. Non ci sono stati, che non sono stati percepiti né dall’arbitro né ...

Gli insulti al portiere del Milan durante il match con l'Udinese è purtroppo solo l'ultimo di tanti episodi di razzismo avvenuti negli stadi del nostro Paese. Dalle amichevoli al campionato fino ai ...MIKE MAIGNAN - Lezione di civiltà del portiere del Milan bersagliato allo stadio di Udine da. È uscito dal campo , gara sospesa e dichiarazioni pedagogiche: "Chi non fa niente è ...La mossa dell’Udinese contro i tifosi razzisti La strategia dei bianconeri è chiara ... a vita – assicura -. Non ci sono stati cori, non percepiti né dall’arbitro né dalla Procura. Sono pochi ...Claudio Gavillucci è l'arbitro che il 13 maggio del 2018 sospese Sampdoria-Napoli per i cori razzisti contro Koulibaly. Non ha più arbitrato, in Italia. Fece causa. A Radio anch'io sport, su Radio Uno ...