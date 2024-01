Coppa d’Asia 2024 | Qatar a punteggio pieno dopo l’1-0 alla Cina | Tagikistan batte Libano e si qualifica

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si è aperta quest’oggi la terza e ultima giornata della fase a gironi della. Nel gruppo A arrivano i primi verdetti, con ilgiàto chela1-0 e vince il girone ae porta ancora inviolata. A decidere il match è la rete al 66? del subentrato Al Aydos. Prima sconfitta dunque per la nazionale cinese, chedue pareggi per 0-0 non riesce a trovare il gol nemmeno nella terza giornata. Con i suoi 2 punti,rimangono solo poche flebili speranze di ripescaggio come migliore terza tra i gruppi A, B ed F.to invece il, che2-1 il ...

In Qatar con la nazionale iraniana per la Coppa d’Asia , alla vigilia della sfida contro Hong Kong Mehdi Taremi ha preferito non commentare le voci ... (sportface)

Sardar Azmoun si sta gestendo, alternando campo e palestra, con la nazionale iraniana, in, per un fastidio muscolare, nello specifico un risentimento ai flessori. Per questo non ha giocato contro Hong Kong e non è sicuro che possa giocare domani contro gli Emirati, anche ...Roberto Mancini centra gli ottavi di finale con un turno di anticipo in: l' Arabia Saudita , infatti, si sbarazza del Kirghizistan per 2 - 0 e può già festeggiare l'approdo alla fase a eliminazione - anche se dal punto di vista della prestazione, la ...