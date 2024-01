Controlli vigili a Porta Portese | Sequestrati centinaia di articoli contraffatti

Sul posto sono arrivate le squadre deidel fuoco di Modena, Bologna, Carpi, San Felice e Mirandola. Circa 8 persone avrebbero riportato ferite lievi, una è ricoverata per, ma non ...Squadre deidel fuoco stanno intervenendo da Modena, Bologna, Carpi, San Felice e Mirandola. Alcune persone avrebbero riportato ferite lievi, una è ricoverata per, non sarebbe grave. ...Reggio Calabria: l'incendio si è verificato questa mattina nella zona sud della città e precisamente sul Viale Aldo Modo ...Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo da Modena, Bologna, Carpi, San Felice e Mirandola. Alcune persone avrebbero riportato ferite lievi, una è ricoverata per controlli, non sarebbe grave.