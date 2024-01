Controlli Polizia | Identificate 84 persone | e sanzioni per 33mila euro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nella giornata di venerdì scorso (19 gennaio 2024), i poliziotti del IV Distretto San Basilio, del Reparto Mobile di Napoli, con l’ausilio di personale dell’A.S.L. Roma 2 e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Area Metropolitana, hanno effettuato miratiamministrativi diretti anche al contrasto del fenomeno dell’intermediazione abusiva e dello sfruttamento della manodopera irregolare nei vari settori lavorativi nel quadrante est della capitale, e nello specifico in zona San Basilio. Nel corso dell’attività, sono statein tutto 84, 12 delle quali straniere, e controllati 3 esercizi commerciali con il supporto specialistico della DivisioneAmministrativa della Questura di Roma. In un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande gli operatori hanno riscontrato ...

