Controlli Incisivi sulle Piste dell' Alto Sangro | Multe per Mancanza di Assicurazione e Segnalazione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'Aquila - Carabinieri attivi tra Roccaraso e Rivisondoli: 30.000 utenti controllati, 8 contravvenzioni elevate e un caso diper hashish. Nei suggestivi paesaggi, dove ledi Roccaraso e Rivisondoli attirano gli amanti degli sport invernali, i Carabinieri hanno condotto una giornata di serratimirati, interessando ben 30.000 utenti. Lo scopo principale'operazione era garantire la sicurezza e il rispettoe normative. Un singolo sciatore è stato segnalato per possesso di hashish, mentre venti persone sono state sottoposte a'etilometro per garantire la sicurezza. ...

I Paesi potranno imporre limiti inferiori. Più spazio aidelle identità. Obbligo di due diligence su chi investe oltre 1.000 euro in criptovalute ...apre scenari nuovi e davvero molto...... cosa cambia nei. Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, che ha registrato l'"accordo provvisorio" tra Consiglio e Parlamento, apre scenari nuovi e davvero moltonella lotta al ...Carabinieri attivi tra Roccaraso e Rivisondoli: 30.000 utenti controllati, 8 contravvenzioni elevate e un caso di segnalazione per hashish. Nei suggestivi paesaggi dell'Alto Sangro, dove le piste di ...I numeri, dunque, partendo dalla sicurezza su strada. In calo sono gli incidenti, 55 rispetto ai 61 dell’anno precedente. Prevenzione e controlli hanno invece portato a 7 fermi, 158 sequestri e a 19 ...