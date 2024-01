Conti correnti sempre più cari | quanto ci costa tenere i soldi in banca

In base all’indagine di Bankitalia sui Conti correnti per le famiglie nel 2022, a costare di meno sono i Conti online (33,7 euro ). Non solo. La ... (ilsole24ore)

Conti correnti rincarano : un altro salasso per le famiglie

rincarano ancora i Conti correnti bancari. Una famiglia pagherà in media 9,3 euro in più per la tenuta di un c/c per u costo che si aggira in media ... (quifinanza)