Conti correnti rincarano | un altro salasso per le famiglie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ancora ibancari. Una famiglia pagherà in media 9,3 euro in più per la tenuta di un c/c per u costo che si aggira in media sui 104 euro. E’ quanto emerge dall’ultima indagine condotta da Bankitalia sui costi di gestione del conto corrente. Si tratta del settimo aumento consecutivo della spesa. Dal 2011 al 2022 la variazione delle spese fisse ha contribuito in modo quasi sempre preponderante alla dinamica delle spese di gestione, sia nel corso delle fasi espansive sia in quelle di contrazione della spesa. Prendendo in esame la fase espansiva, iniziata nel 2016 e tuttora in corso, la somma degli incrementi di spesa succedutisi ammonta a 27,5 euro Aumentano il canone e le spese variabili Aumentano in particolare le spese fisse (canoni) che hanno contribuito all’aumento complessivo per il 63,4% (5,9 euro), ...