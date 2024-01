Confindustria | Assolombarda vuole sostenere Garrone Inizia la stagione dei colpi bassi e delle bufale

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Che il clima inintorno alla corsa per la poltrona inchiavardata al settimo piano di Viale dell’Astronomia stia diventando sempre più caldo lo si capisce da diversi segnali. L’ultimo in ordine di tempo è andato in scena nel weekend: alcune testate hanno ripreso la notizia secondo cui i probiviri disarebbero intervenuti, con una lettera, per rilevare un potenziale conflitto d'interessi per l'iscrizione di Erg – l’azienda di proprietà di Edoardo- a due diverse associazioni di settore, Elettricità Futura (l'associazionele della filiera dell'energia elettrica) e Anev (energia del vento, associazione di aziende dell'eolico). Una tripla bufala: primo, perché lo stesso collegio ha smentito prontamente l’invio di una qualsiasi missiva di contestazione a ...