Condò | “Supercoppa incide su regolarità del campionato”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Paolosu Repubblica parla delle conseguenze dellaa Riyad Paolo, nel suo editoriale sul quotidiano Repubblica, si è soffermato sull’inopportuna decisione di disputare lain Arabia Saudita. Il giornalista sostiene che la cosa potrebbe inficiare ladeldi Serie A. Ecco un estratto di quanto ha scritto: “Il 21° turno è fuorviante per la Serie A, visto che per organizzare in Arabia Saudita il mini-torneo che assegna lasi è venduta per un mese e mezzo ladel torneo. Questa stagione è stata stilata in modo schizofrenico, senza pause a parte quelle per le nazionali. Sarebbe bastato usare uno dei mercoledì liberi da qui alla ripresa delle coppe per liberare un fine settimana in ...