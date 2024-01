Concorso scuola 2024 | attesa per la prova scritta Percorsi abilitanti | manca il decreto QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Lunedì 22 gennaio alle 14 | 30

Come anticipato dal Ministero e a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 15 dicembre 2023 l’avvio delle procedure concorsuali ... (orizzontescuola)

Sono aperte ancora fino al 26 gennaio prossimo le piattaforme per la presentazione delle candidature per le commissioni giudicatrici dei concorsi ... (orizzontescuola)

Partecipano al48 Paesi nel mondo, ciascuno con una solaed una sola classe ammessa. Per questo motivo è realmente un onore per il Liceo G. D. Cassini essere stato scelto. L'edizione ...Novità dell'edizione 2024, ilper la maschera più bella , organizzato in collaborazione ...nel pomeriggio si esibiranno in successione gli atleti delle associazioni Toscana Chendi ...