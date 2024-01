Concorso 2016 | alcuni docenti vincitori non abilitati Emendamento FdI al Milleproroghe per conseguire abilitazione e mantenere ruolo

...Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2015 ee con MD Comunication le edizioni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 della Guida Essenziale ai Vini d'Italia. Dal 2012 è degustatore ufficiale al......- L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna che vede come indagati per...capo Giuseppe Amato hanno preso le mosse dalla relazione prefettizia che all'inizio delportò ...Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito una risposta in merito alla validità delle abilitazioni a cascata per i concorsi docenti e i percorsi abilitanti.Riconosciuti 1.000 euro per la miglior interpretazione del tema "Le piante spontanee commestibili del territorio cheraschese", scelto dagli organizzatori della rassegna ...