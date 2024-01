Concorrente annuncia di lasciare il GF | spuntano clausole sul contratto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il Grande Fratello si protrarrà ancora per un po’ di tempo. I concorrenti sono stati informati circa il prolungamento, tuttavia, i partecipanti al reality show non sanno ancora quale sia la data ufficiale in cui andrà in onda l’ultima puntata del programma. Essa dovrebbe essere prevista per i primi di aprile, ma non è stata resa nota neppure al pubblico. A quanto pare, però, ci sono dei concorrenti che non andranno avanti fino alla fine. Uno in particolare, in queste ore ha fatto una confessione molto precisa. Undel GF svela quando uscirà dal programma e parla delanticipatamente il Grande Fratello implica la necessità di dover pagare delle penali per i concorrenti del programma. Tuttavia, se gli inquilini della casa più spiata d’Italia decidono di andare via nel momento in cui scade il loro ...