Con 2 mele preparo questi dolcetti fantastici | sono buonissimi ed hanno solo 120 kcal

Leggi su donnaup

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Se si desidera far gustare alla propria famiglia una colazione buonissima e super sfiziosameravigliosi! Non è nient’altro che una “frittata di” suddivisa in quadrotti. Questa è una colazione perfetta da servire a grandi e piccini e inoltre potranno mangiarla anche per merenda. Realizzare questa frittata golosa è davvero facile ed è sicuro che nel piatto non ne rimarrà nemmeno una briciola.alle: ingredienti e preparazione. Portare a termine questa ricetta è davvero un procedimento elementare e anche molto veloce. Per concludere la preparazione dell‘impasto ci vorranno soltanto una quindicina di minuti. Mentre per la cottura ci vorrannouna ventina di minuti. Alla fine in poco più di una mezz’oretta si potrà servire a ...