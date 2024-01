Come gli Stati Uniti vogliono mettere al bando la pornografia deepfake

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A settembre, su Giornalettismo abbiamo raccontato una vicenda avvenuta in Spagna, nella cittadina di Almendralejo. Alcune giovani studentesse di un liceo erano rimaste vittime di quell’intelligenza artificiale (si parlava di un’app, nello specifico) in grado di “spogliarle”. In realtà, il tema è molto più ampio e rientra all’interno delladei: quel falso che diventa “vero” in forma digitale, con immagini intime diffuse tra i più giovani (nel caso specifico) senza alcun limite e controllo. Una vicenda simile è accaduta anche in una scuola superiore del New Jersey, dove alcuni ragazzi hanno condiviso tra di loro (e in rete) le immagini artefatte (attraverso l’AI) di una studentessa. Questa storia sta spingendo glia definire una legge per punire questi comportamenti, trasformandoli in un ...