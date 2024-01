CNMI Fashion Trust Grant | al via la nuova edizione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il bando per partecipare al programma indirizzato ai brand emergenti indipendenti del Made in Italy è online. C'è tempo fino al 29 marzo per inviare la propria candidatura

La nuova campagna di comunicazione realizzata da, Comune di Milano e Yes Milano e incentrata anche per questa edizione sulla narrazione dei luoghi iconici della città ed è stata scattata dal ...Proprio come ha dichiarato Carlo Capasa di: "Milano torna ad essere la casa della moda con la prossimaWeek Men's Collection di gennaio. Un calendario fitto di appuntamenti, tra ...Terzo anno consecutivo in cui Camera Moda si schiera in sostegno dei talenti emergenti: si apre ufficialmente oggi il nuovo bando per partecipare alla prossima edizione dei CNMI Fashion Trust Grant ...Il duo creativo Gong Young-dae e Kim Ha-rin ha portato in scena una collezione caratterizzata dalla ricerca di una bellezza sperimentale ...