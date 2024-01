Classifica film al botteghino 15 gennaio – 21 gennaio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 15al 21. 1 PARE PARECCHIO PARIGI Regia di Leonardo Pieraccioni Con Nino Frassica, Leonardo Pieraccioni, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini Genere Commedia Produzione Italia, 2024 Durata 96 min 2 PERFECT DAYS Regia di Wim Wenders Con Min Tanaka, Tomokazu Miura, Sayuri Ishikawa, Yumi Asô Genere Drammatico Produzione Giappone, Germania, 2023 Durata 123 min 3 IL RAGAZZO E L’AIRONE Regia di Hayao Miyazaki Con Shôhei Hino, Sawako Agawa, Kô Shibasaki, Keiko Takeshita Genere Animazione Produzione Giappone, 2023 Durata 124 min 4 THE BEEKEEPER Regia di David Ayer Con Arian Nik, Taylor James, Derek Siow, Pedro Minas Genere Azione Produzione Regno Uniti, Stati Uniti, ...

