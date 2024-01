Cina | settore consegne espresse registra crescita a due cifre nel 2023

Dall'altra parte, il gigante deldelle telecomunicazioni contribuisce in questa partnership ... in linea con l'obiettivo delladi promuovere veicoli connessi intelligenti. DUE IMPORTANTI ...A nostro giudizio, l'Asia oggi rappresenta oltre il 50% della spesa complessiva, in linea con il 2019, in unche è il triplo per dimensioni. I fattori noti, in particolare in, ovvero le ...Secondo l’SPB, questa cifra e’ stata la prima al mondo per 10 anni consecutivi. Secondo l’ufficio, il settore ha registrato un fatturato totale di 1.207,4 miliardi di yuan (circa 169,8 miliardi di ...Le borse della Cina sono in calo, a causa delle persistenti incertezze ... Dal Fabbro ha anche detto che la multiutility guarda ai settori rinnovabili e termovalorizzatori in Liguria, Piemonte ed ...