Cina | raggiunti notevoli risultati nell’imboschimento nel 2023

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Laha registratosignificativinel, hanno dichiarato oggi le autorita’ per le foreste e le praterie del Paese. Il Paese ha piantato 125 milioni di mu (circa 8,33 milioni di ettari) di alberi e prati nel, ha dichiarato Guan Zhi’ou, funzionario dell’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie, durante una videoconferenza. Nel, lagestira’ anche 28,57 milioni di mu di terreni desertificati, ha dichiarato Guan. Si dovrebbero compiere sforzi per garantire un approccio olistico alla conservazione e alla gestione di montagne, acque, foreste, terreni agricoli, praterie e deserti e per sostenere l’economia forestale e il turismo ecologico in futuro, ha ...

